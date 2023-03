Suspeito de estupro seguia trabalhando no transporte de passageiros

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 33 anos, suspeito de um estupro ocorrido na madrugada de domingo (26), em Guaratuba. Seu nome não foi informado.

A vítima pegou carona com um homem que se apresentou como motorista de aplicativo, durante a corrida ele a levou até um matagal, próximo ao Camping Municipal, no bairro Brejatuba.

“Após chegar neste local, ele tirou a própria roupa, arrancou a roupa da vítima e efetuou o ato de estupro. Neste momento, ainda teria asfixiado a vítima por duas vezes”, conta a delegada da Polícia Civil Fernanda Moretzsohn.

Os policiais civis analisaram imagens de câmeras de monitoramento instaladas na cidade e que foram fornecidas pela Secretaria Municipal de Segurança. Em um dos vídeos foi possível visualizar a vítima entrando no carro do homem. Após a identificação, foi solicitado e obtido mandado de prisão contra ele.

O suspeito foi abordado e preso pelos policiais na Avenida Atlântica, no começo da tarde desta quarta-feira (1º). Os investigadores apuraram que ele vinha trabalhando normalmente, desde o dia do crime, com o transporte de passageiros. Duas camisetas cinzas, usadas pelo suspeito na madrugada de domingo, 26, foram apreendidas.

“A prisão do suspeito serve para demonstrar à população que crimes graves não ficam impunes, dando a ela uma resposta rápida e adequada.”, afirma Moretzsohn.