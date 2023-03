Foragido da Colônia Penal é encontrado morto em Matinhos

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (28), na rua Cabaraquara, no bairro Tabuleiro, em Matinhos.

O corpo estava com as mãos amarradas e provavelmente tenha morrido em consequência de pauladas na cabeça.

Posteriormente, ele foi identificado como Rafael Graveti do Rosário, de 30 anos. Morador de Antonina, ele havia fugido da Colônia Penal Agrícola, no último dia 23.

Os indícios apontam que o corpo foi levado até o local. Está sendo tratado como o primeiro homicídio do ano na cidade. No Litoral, já houve 30 homicídios nos dois primeiros meses do ano.