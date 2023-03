Preso suspeito de mais um homicídio em Matinhos

Policiais civis e militares prenderam, na noite desta quarta-feira (1º), em Matinhos, um homem por homicídio e ocultação de cadáver.

O corpo estava enterrado na casa do próprio suspeito, na rua Pitanga, no bairro Mangue Seco. A vítima, Sandro Mendonça Lopes, de 27 anos, estava desaparecido desde o dia 26 de fevereiro, quando saiu de casa com sua motocicleta e não retornou.

Segundo a Polícia Civil, ele foi morto a facadas por duas pessoas. O segundo suspeito ainda não foi identificado, mas a polícia divulgou um retrato falado seu. Ele teria ficado com a moto da vítima.

Matinhos já tem 2 homicídios confirmados em 2023. No Litoral, são 31.