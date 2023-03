Polícia Civil prende mais dois no Litoral, por furto e estelionato

Notebook subtraído da Câmara de Morretes foi localizado com receptador

Nos últimos dias da operação Verão Maior Paraná, a Polícia Civil, ainda contando com efetivo reforçado de outras cidades, realiza volume expressivo de prisões no Litoral.

Nesta terça-feira (28), em Morretes, foi preso em flagrante um homem, de 43 anos, por receptação de um notebook subtraído das dependências da Câmara Municipal.

Policiais passaram a investigar o caso e identificaram o homem que, preso, confessou estar com o objeto furtado. O notebook foi recuperado e entregue ao proprietário. De acordo com o delegado da PCPR André Rosa, as investigações continuam a fim de identificar e prender outros envolvidos.

No mesmo dia, em Matinhos, um homem foi preso, também em flagrante, por estelionato. O indivíduo contratou serviço de internet no nome de outra pessoa.

Após ser avisada pela empresa de internet que constavam dois contratos em seu nome, sendo que um deles não correspondia ao seu endereço, a vítima registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil foi até o endereço do estelionatário e o autuou pelo crime de estelionato.