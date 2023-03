Serviço afeta abastecimento de água em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná

Geradores foram instalados para atender aumento da demanda no verão | Foto: André Thiago/Sanepar

A Sanepar realiza a partir desta sexta-feira (3), a desligar os geradores de energia instalados para a temporada de verão no Litoral. Durante os serviços, as regiões que eram atendidas ficarão sem abastecimento de água. Confira os dias.

De acordo com a companhia, podem ficar sem água durante o período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, que seria suficiente para ter água por 24 horas, no mínimo.

Nesta sexta-feira (3), será desinstalado o gerador no Balneário Praia Grande, em Matinhos. O serviço será feito a partir das 13h30, o que pode afetar o abastecimento de água em Praia Grande, Flamingo, Bom Retiro, Solimar, Florida e Riviera I, II e III. A normalização deve ocorrer em torno das 17h30.

Na segunda-feira (6), será feita a desinstalação do gerador no Balneário Betaras, em Matinhos, o que irá afetar o abastecimento de água nos bairros Betaras, Saint Etienne, Caravelas, Inajá, Solimar, Ipacaraí, costa Azul, Albatroz, Guaciara, Currais, Jamail Mar e Perequê.

O serviço será feito no período da tarde, a partir das 13h30, e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 17h30.

Na terça-feira (7), irá fazer a desinstalação do gerador no Balneário Brejatuba, em Guaratuba. O serviço será feito a partir das 13h30, o que pode afetar o abastecimento de água no Aeroporto, Brejatuba, Canela, Carvoeiro, Centro, Cohapar, Eliana, Estoril, Figueira, Jiçara, Mirim, Piçarras e Vila Esperança. A normalização deve ocorrer em torno das 17h30.

Na quarta-feira (8), será desinstalado o gerador no Balneário Coroados, em Guaratuba. O serviço será feito no período da tarde, a partir das 13h30, e irá afetar o abastecimento de água em poderá faltar água em Coroados, Barra do Saí e Nereidas. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 17h30.

Também na quarta-feira (8), será a vez dos geradores em Pontal do Paraná. A desinstalação terá início às 8 horas no Balneário Atami, o que vai afetar o abastecimento de água no Atami e no Barrancos. A normalização está prevista para o meio-dia.

No período da tarde, a partir das 13h30, será feita a desinstalação no Balneário Canoas, o que vai afetar o abastecimento de água em Praia de Leste, Canoas, Santa Terezinha, Guarapari, Porto Fino, Primavera e Itapoã. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 17h30.

Na quinta-feira (9), a Sanepar irá fazer a desinstalação em Pontal do Paraná. A desinstalação terá início às 8 horas no Balneário Shangri-lá, o que vai afetar o abastecimento de água no Shangri-lá. A normalização está prevista para o meio-dia.

No período da tarde, a partir das 13h30, será feita a desinstalação no Balneário Ipanema, o que vai afetar o abastecimento de água em Ipanema, Leblon, Grajaú, Olho D’água, D. Maria Julia, Carmeri e Marissol. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 17h30.

Na semana seguinte, na terça-feira (14), será feira a desinstalação do gerador de energia em Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Esse serviço irá afetar o abastecimento de água na Praia de Leste, Jardim Canadá e Monções. O serviço terá início às 8 horas, e a normalização está prevista para as 17h30.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.