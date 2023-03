Gaeco apresenta nova denúncia contra gêmeos da PM de Guaratuba

Foto ilustrativa

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu nova denúncia criminal no âmbito da Operação Fish. A ação penal já tem como requeridos três policiais militares – dois deles os irmãos gêmeos Ricardo e Rodrigo Marchesi.

Deflagrada em agosto do ano passado, a investigação apurou ilícitos praticados por PMs que atuavam em Guaratuba. O MPPR sustenta a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas e munição – é a sexta denúncia ligada ao caso.

Os fatos citados na ação decorreram da inspeção realizada em agosto de 2022 pela Corregedoria da Polícia Militar, na sala da equipe da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) da Companhia da PM de Guaratuba, quando foi iniciada a Operação Fish. Na ocasião, foi encontrada sobre uma mesa uma sacola plástica com drogas (83 gramas de maconha e 25,7 gramas de cocaína) e um embrulho com 63 munições variadas. Também foi localizada uma pistola de origem não identificada e munições (inclusive festim) no colete balístico de um dos policiais denunciados.

Nova preventiva – Além da denúncia, recebida nesta semana pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Curitiba, foi decretada mais uma ordem de prisão preventiva contra os três policiais, pelos fatos apontados na nova ação penal. Eles já estão presos por força de outras preventivas, por outros crimes, também determinadas pela Vara da Auditoria Militar.

Fonte: MPPR