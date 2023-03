Pontal inicia recuperação da restinga em Shangri-lá

Fotos: Comunicação IAT

A Prefeitura de Pontal do Paraná e o Instituto Água e Terra (IAT) iniciaram nesta quinta-feira (2) uma nova fase do projeto de recuperação da vegetação nativa de restinga na orla.

Serão recuperados 350 metros quadrados do bioma natural da orla do Balneário Shangri-lá. Na área existe um parque linear municipal de restinga.

As primeiras mudas foram plantadas nesta quinta. No total, o local vai receber cerca de 3,5 mil espécies de pequeno porte, de oito vegetações típicas da restinga, produzidas integralmente no viveiro do órgão ambiental localizado em Morretes. Entre elas, destaque para a capororoca (Myrsine coriácea), soja-da-praia (Sophora tomentosa), orelha-de-onça (Pleroma urvilleanum), vassoura-vermelha (Dodonaea viscosa), prunus (Eugenia astringens) e baguaçú (magnolia ovata).

“O IAT é um órgão muito importante nesse apoio ao desenvolvimento sustentável aos municípios, mostrando que podemos aliar os cuidados com o meio ambiente ao desenvolvimento econômico e social”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, Jackson Bassfeld.

Diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto destacou que o instituto busca com a ação orientar as práticas de restauração ambiental, proposta que se estende para todo o Paraná. “É mais um passo dado na restauração e enriquecimento da restinga em todo o Litoral. Essa ação propicia uma série de benefícios, visto que a restinga exerce o papel de barreira natural, colaborando para a contenção da areia e para o anteparo da ondulação das marés”, afirmou. “Sem contar a função de manutenção dos recursos hídricos e de abrigo aos animais presentes na região, preservando tanto a flora quanto a fauna local”.

“É um projeto-piloto que começamos por Pontal, mas vamos levar para outros lugares, cuidando da vegetação de restinga de todo o Litoral”, disse o gerente de Restauração Ambiental do IAT, Mauro Scharnik.