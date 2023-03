Final de semana: beach tennis em Matinhos e pesca esportiva em Antonina

Dois eventos contam com apoio da Secretaria de estado do Esporte e fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza

Matinhos sedia neste fim de semana o maior evento de beach tennis por equipes do Brasil. A competição acontece na sexta, sábado e domingo (3, 4 e 5), na Praia Brava de Caiobá, e deve contar com a presença de mais de 1.500 atletas de 283 equipes. No sábado e no domingo, Antonina recebe cerca de 300 participantes para o Torneio Interclubes de Pesca Esportiva com Caiaque.

O Interclubes Estadual de Beach Tennis é uma realização da Federação Paranaense de Tênis e da Connecting Sports, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, e faz parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza. Trata-se de uma oportunidade para clubes e academias mostrarem suas habilidades, garantindo disputas de alto nível e muita emoção durante todo o fim de semana.

O Paraná é referência nacional na modalidade e atualmente o campeão brasileiro de beach tennis. Segundo o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, Tiago Campos, a realização do Interclubes Estadual reforça a importância do Paraná neste cenário. “É mais uma grande ação que estamos mobilizando para fomentar a economia e turismo do nosso Litoral. Serão mais de 1.500 atletas competindo nas quadras montadas na orla, estrutura que só é possível graças à engorda da faixa de areia”, afirmou.

Ele falou também sobre a força de beach tennis de atrair diversos públicos, tanto para praticarem quanto para assistirem às disputas. “Sabemos que é uma modalidade democrática, que atende a todas as idades, com diversas categorias”, complementou.

A estrutura do torneio conta com mais de 40 quadras, arquibancadas, decks, tendas, áreas de patrocinadores, loja e praça de alimentação, tudo para atender veranistas e moradores que forem prestigiar o evento.

PESCA ESPORTIVA COM CAIAQUE – O Litoral vai sediar também o Torneio Interclubes de Pesca Esportiva com Caiaque, no sábado e no domingo (3 e 4), em Antonina. Esse é considerado o maior evento de pesca esportiva do Brasil.

O evento, uma realização da Associação Paranaense de Pesca Esportiva, com o apoio da Prefeitura de Antonina e do Governo do Estado, deve contar com cerca de 300 participantes.

O objetivo é promover a integração entre os competidores e equipes, contribuir com a prática da pesca esportiva e aprimorar as técnicas do “pesque e solte” embarcada em caiaques, além de incentivar o turismo local.

O evento contará, ainda, com atividades paralelas, música ao vivo com bandas locais, torneio de arremesso, exposição de patrocinadores e palestra com integrantes do Projeto Robalo.

Interclubes Estadual de Beach Tennis

3, 4 e 5 de março

Praia Brava de Caiobá, em frente ao Sesc

Torneio de interclubes de pesca esportiva com caiaque (Antonina)

3 de março, às 18h – entrega dos kits, torneio de arremesso, exposição dos patrocinadores e shows com bandas locais

4 de março – validação das réguas dos competidores, a partir das 6h, e largada às 7h