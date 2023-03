Iphan realiza reuniões sobre restaurações em Guaratuba e Ilha do Mel

Igreja de N. S. do Bom Sucesso foi inaugurada em 1771

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai realizar, nos dias 6, 8 e 9 de março, reuniões com as comunidades de Guaratuba e Ilha do Mel.

O objetivo é apresentar e debater as intervenções que serão planejadas e/ou executadas ao longo do ano de 2023 em duas edificações históricas do período colonial, tombadas individualmente em esfera federal: a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Guaratuba, e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel, em Paranaguá.

Guaratuba

No dia 6 de março, às 19h, no Salão Paroquial da Nossa Senhora do Bom Sucesso – Matriz, em Guaratuba, será realizada uma reunião ampliada com a participação da sociedade civil na elaboração do projeto de restauro da igreja bicentenária.

A elaboração do projeto de restauro foi contratada pelo Iphan por meio de uma empresa especializada na área, com a proposta de restabelecer as condições adequadas de conservação e preservação da Igreja, bem como adaptar o edifício e o espaço público em seu entorno, atendendo as demandas da população usuária e também das normas de segurança e salubridade. A reunião é aberta a quaisquer pessoas interessadas em acompanhar este processo, especialmente as que já participam dos usos e da gestão da edificação.

Os objetivos desses encontros são aproximar a comunidade local do Iphan e de seu trabalho junto a este bem cultural, explicar as diretrizes do projeto de restauro e a proposta de escuta da população por meio de mecanismos de participação social, além de colher subsídios para seu planejamento.

O Iphan é uma autarquia federal que voltou a ser subordinada ao Ministério da Cultura, que foi recriado em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso

Foto: Iphan

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, situada à Praça Alexandre Mafra, foi construída no século XVIII e tombada individualmente pelo Iphan em 1938 por meio de sua inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes.

Atualmente, está sob gestão da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso e mantém seu uso religioso cotidiano, mesmo que complementarmente à igreja construída na parte posterior do templo original.

Missas, encontros e novenas são realizadas com uma periodicidade mínima de três vezes por semana (quartas, quintas e sextas-feiras). Também são recorrentes os casamentos e as festas religiosas anuais, que servem à arrecadação de recursos para a paróquia. Destacam-se as celebrações anuais do Divino Espírito Santo, com duração de 10 dias, no mês de julho; de Nossa Senhora do Bom Sucesso, no dia 2 de fevereiro; e da Semana Santa, com data móvel, geralmente entre os meses de março e abril.

Ilha do Mel

Nos dias 8 e 9 de março, por sua vez, serão realizadas rodas de conversa para a interação com as comunidades de Nova Brasília e Encantadas, respectivamente, em torno das obras de conservação e da pesquisa arqueológica que ocorrerão na Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel.

As obras e pesquisas em questão foram contratadas pelo Iphan junto a duas empresas especializadas com a proposta de restabelecer condições básicas para seu uso, assim como realizar estudos para subsidiar um futuro projeto de recuperação de todo o conjunto.

No dia 8, será realizada uma primeira roda, às 17h30, no Trapiche de Nova Brasília, e, no dia 9, uma segunda roda ocorrerá às 17h30 na Escola Municipal do Campo Teodoro Valentim, na comunidade de Encantadas.

Os encontros são abertos a quaisquer pessoas que tenham interesse em acompanhar estes processos, especialmente as que trabalham nas áreas de educação, cultura e turismo na Ilha do Mel, tais como guias turísticos, agentes culturais e professores da educação básica e superior.

O objetivo desses encontros é apresentar às comunidades locais as equipes que serão responsáveis pelas obras e pesquisas em questão, bem como o planejamento da sua execução, que está prevista para ocorrer entre março e julho de 2023, com interdições parciais de determinadas áreas do conjunto, tais como a Casa de Guarnição, o Paiol de Pólvora e o terreno da antiga Capela de N. S. Prazeres.

Um dos resultados esperados do encontro é a mobilização das comunidades em torno destas ações do Iphan, incluindo atividades educativas a serem realizadas paralelamente às obras e pesquisas, com o objetivo de fortalecer seus laços identitários com a Fortaleza e o engajamento com sua conservação.

Conjunto da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres

Foto: Iphan

O conjunto da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, localizado junto ao Morro da Baleia, na Ilha do Mel, foi edificado ao longo de vários momentos dos séculos XVIII, XIX e XX, e foi tombado individualmente pelo Iphan em 1939. É propriedade da União sob gestão do Iphan desde a década de 1980.

Reunião Ampliada sobre a Participação Social na Elaboração do Projeto de Restauro da Igreja de N. S. do Bom Sucesso, de Guaratuba

Local: Salão Paroquial da Igreja de N. S. do Bom Sucesso de Guaratuba – Av. 29 de Abril, 51 – Guaratuba/PR

Data: 6 de março de 2023 (segunda-feira)

Horário: 19h

1ª Roda de Conversa sobre as Obras de Conservação e Pesquisa Arqueológica da Fortaleza de N. S. dos Prazeres, na Ilha do Mel

Local: Trapiche de Nova Brasília – Ilha do Mel – Paranaguá/PR

Data: 8 de março de 2023 (quarta-feira)

Horário: 17h30

2ª Roda de Conversa sobre as Obras de Conservação e Pesquisa Arqueológica da Fortaleza de N. S. dos Prazeres, na Ilha do Mel

Local: Escola Municipal do Campo Teodoro Valentim (Encantadas) – Ilha do Mel – Paranaguá/PR

Data: 9 de março de 2023 (quinta-feira)

Horário: 17h30

Informações: [email protected] – (41) 3264-7971