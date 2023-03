Prende suspeito de homicídio ocorrido em Paranaguá

Chegada dos suspeitos na Delegacia | foto: Agora Litoral

B.L.C.S, de 19 anos, suspeito do homicídio de Victor Augusto Martins de Azevedo, ocorrido no dia 9 de fevereiro, no bairro Vila Rute, em Paranaguá, foi preso nesta quinta-feira (2). O cumprimento do mandado de prisão preventiva aconteceu após ele ser flagrado com drogas, na avenida Coronel Santa Rita, próximo aos trilhos, na Vila Alboit.

O suspeito estava acompanhado de outro indivíduo, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas armas, munições e dinheiro.

Organizações criminosas – Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam a motivação do crime está ligada a desentendimentos entre organizações criminosas no município. A vítima tinha envolvimento com integrantes do grupo criminoso rival do suspeito, informa a PCPR.

O delegado Ivan Diana conta que as investigações iniciaram imediatamente no local do crime, e, após diversas técnicas investigativas e colaboração da população, a equipe policial conseguiu identificar o autor e representar pela prisão preventiva.

Crime – Na data do fato, a vítima estava trabalhando em sua barbearia quando o autor entrou no local e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o homem.

“As ações integradas com outros órgãos de segurança são de fundamental importância à segurança da população. A PCPR, como polícia judiciária, tem o papel crucial de conduzir as investigações em busca da verdade, para esclarecer a autoria e circunstâncias dos fatos. Já a PMPR atua no patrulhamento ostensivo, muito importante do combate aos crimes”, ressalta o delegado.

Denúncias – A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Fonte: PCPR