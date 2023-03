Paranaguá tem duas mortes de pessoas baleadas nesta semana

Rapaz baleado na segunda-feira e jovem atingida por tiros nesta madrugada morrem no Hospital Regional. A cidade, com 157 mil habitantes, chega a 27 homicídios em 2023.

Gledson Roberty Rodrigues, de 22 anos, morreu na madrugada deste sábado (4), após ficar 5 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Na noite de segunda-feira (27) e foi baleado dentro de sua casa na na rua Zélia Simeão Poplade, na Vila dos Comerciários. Homens entraram na residência e deram vários tiros, fugindo em um carro.

Rodrigues foi atingido no pescoço, abdômen, ombro e em uma perna e mesmo assim conseguiu sair de casa e pedir ajuda na rua. Ele caiu na calçada, onde foi atendido pelos socorristas, que o encaminharam para o HRL.

Foi o 26º homicídio ocorrido em Paranaguá neste ano. O 27º homicídio foi confirmado poucas horas depois.

Uma jovem de 20 anos que foi baleada em uma tabacaria na avenida Roque Vernalha, na região da Vila Cruzeiro, durante esta madrugada deste sábado, morreu no Hospital Regional do município durante a manhã.

Por volta das 2h, dois homens encapuzados e com armas em punho chegaram no estabelecimento e chamaram um rapaz. Um terceiro estaria do lado de fora “dando cobertura”. O rapaz reagiu e, com um tapa, derrubou a arma da mão de um dos bandidos. O comparsa atirou então em direção a várias pessoas que estavam no local. Foram encontrados no chão 14 cartuchos vazios de calibre 9mm.

A jovem Sayume Thais Yamanouchi Albini, de 20 anos, moradora da Vila Padre Jackson, foi ferida gravemente e levada pelas pessoas que estavam no local para o Hospital Regional. A jovem, estudante de Ciências Biológicas na Unespar, passou por cirurgia, mas não resistiu.

Outros três atingidos não correm risco de morte. Um deles também foi levado ao HRL, o rapaz que reagiu, de 20 anos, morador na Vila Guarani, e que foi atingido por três tiros.

Outros outros dois rapazes, um de 22 anos, morador na Vila do Povo, e outro de 20 anos, morador no Jardim América, também foram atingidos pelos tiros, mas foram atendidos pelo Samu e liberados.

A Polícia Civil segue investigando o caso.