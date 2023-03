TCP lança aplicativo para facilitar o acesso dos caminhoneiros no terminal

O TCP GO também permite que os motoristas realizem consultas de horários, documentos e avisos: tudo diretamente dos celulares; a proposta é diminuir o uso de papel para terem acesso ao terminal.

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, lança oficialmente na quinta-feira (23) o aplicativo TCP GO, que visa agilizar o agendamento da entrada dos caminhoneiros no terminal, excluindo a necessidade da guia de agendamento impressa. Com uma média diária de 1.300 caminhões recebidos no terminal, a tecnologia irá otimizar os processos tanto para os usuários, quanto para a própria empresa.

A orientação é para que haja um registro ativo do motorista, realizado pela transportadora, no portal do cliente. Feito isso, o caminhoneiro deve baixar o aplicativo e validar os dados da CNH e CPF. Pra concluir o acesso, basta registrar o e-mail e o número de celular.

Com o TCP GO, o motorista consegue abrir uma guia de agendamento digital, gerando um QR Code que será usado para acessar o terminal. O app também permite que o usuário acesse o seu histórico de visitas, receba notificações em tempo real sobre a situação do terminal e das rodovias, além de possibilitar que o caminhoneiro avalie o atendimento.

“Nosso objetivo é facilitar a vida dos motoristas, reduzindo o tempo de permanência no terminal, diminuindo os congestionamentos e eliminando o consumo de papel”, acrescenta o gerente de T.I. da TCP, Walter Maria Júnior.

Desenvolvido ao longo de um ano pela equipe de T.I. da TCP, o aplicativo estará disponível inicialmente para celulares com o sistema operacional Android, podendo ser baixado na Google Play Store ou pelo link. O lançamento na Apple Store acontecerá em breve. Em caso de dúvidas, o motorista pode entrar em contato com a central de atendimento: (41) 2152-5999.

Investimentos em novas tecnologias

O TCP GO faz parte do plano de inovação em tecnologia do Terminal de Contêineres de Paranaguá. Em 2022, por exemplo, a TCP se tornou o primeiro porto no Brasil licenciado a utilizar uma rede wireless privada LTE (Long Term Evolution — em português, “Evolução a Longo Prazo”). A tecnologia garante mais confiabilidade na operação, proporcionando benefícios para os clientes com mais segurança, menos risco de danos e melhor atendimento à carga.

A tecnologia LTE foi implementada adicionalmente à rede Wi-Fi para maior disponibilidade operacional. É a mesma utilizada nas redes celulares das operadoras, oferecendo alta velocidade, baixa latência e a mobilidade necessária à operação do Terminal. “O projeto LTE faz parte do plano de arquitetura de alta disponibilidade da infraestrutura para atender o grande volume de movimentações que o terminal realiza, atualmente superior a 1,1 milhão de TEUs, caracterizando a TCP como um terminal internacional de grande escala. Nosso objetivo é fazer com que a empresa ofereça o melhor e mais tecnológico sistema de contêineres da indústria”, afirma Walter.