Sanepar retira 1,7 tonelada de lixo de Morretes e Guaraqueçaba

Limpeza feita na temporada de verão em Guaraqueçaba | foto: Sanepar

A Sanepar coletou 1,78 tonelada de lixo em Morretes e Guaraqueçaba, em ações de limpeza pontuais nesta temporada de verão No entorno do Rio Nhundiaquara, foram retirados 1.254 quilos de lixo e nas ilhas das Peças e Superagui, 533 quilos.

Este foi o segundo ano consecutivo em que a Sanepar estendeu para essas cidades o trabalho de limpeza que é feito diariamente nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná na temporada. As atividades ocorreram nos dias 7 e 21 de janeiro e 5 de fevereiro, em Morretes; e 14 e 28 de janeiro e 11 e 25 de fevereiro, em Guaraqueçaba.

“Fazer mutirões deste tipo, em parceria com as prefeituras e outras instituições das comunidades, é uma atividade recorrente da área ambiental da Companhia, que visa promover conforto e saúde aos moradores e, principalmente, conscientizar sobre a importância da destinação correta dos resíduos para a preservação ambiental”, informa a Sanepar.

A Sanepar reforça que o lixo jogado nas ruas entope bueiros, causa alagamentos e invariavelmente vai parar nos rios, afetando a qualidade da água e a vida da população. É um problema crônico das cidades.

Limpeza feita na temporada de verão em Morretes

A Sanepar destaca como o lixo urbano descartado de forma incorreta afeta avida das pessoas:

Alagamentos e enchentes

O descarte incorreto de lixo é uma das principais causas de enchentes e alagamentos em grandes centros urbanos. Isso acontece porque os resíduos sólidos entopem as galerias pluviais e impedem o escoamento da água da chuva, fazendo com que transborde pelas ruas e calçadas, atingindo moradores em áreas mais vulneráveis.

Aumento da poluição do solo, da água e do ar

O lixo amontoado em ruas, calçadas, áreas particulares e lixões clandestinos polui o solo, os lençóis freáticos e o ar em torno do local. Além de afetar a fauna e flora, pode contaminar pessoas que moram nas proximidades, colocando a saúde dessa população em risco.

Desvalorização de bairros, terrenos e imóveis

Locais sujos, com lixo aparente em vias públicas, calçadas, praças ou terrenos, sempre perdem valor imobiliário. Além de sofrerem desvalorização, os bairros passam a ser vistos como “locais de despejo”, nos quais pessoas de outros pontos da cidade vão para descartar lixo, mobília, entulho, eletrodomésticos e materiais em geral.

Saúde pública

A saúde pública fica comprometida com lixo jogado em locais inadequados. O acúmulo favorece a poluição do solo, da água e do mar, e a proliferação de insetos, ratos e outros animais peçonhentos. Tudo isso afeta a saúde pública.

Apenas um recipiente plástico, ao receber água da chuva, serve de criadouro perfeito para o mosquito transmissor de zika, dengue e Chikungunya.

Desperdício de dinheiro público

Os gastos públicos destinados à limpeza urbana aumentam conforme há lixo sendo descartado de maneira inadequada.