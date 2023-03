ENBpar aprova nome de Enio Verri para a direção-geral da Itaipu

O nome do deputado federal Enio Verri foi aprovado nesta sexta-feira (3) pelo Conselho de Administração da ENBpar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional) para ser o diretor-geral da Itaipu Binacional. A informação é do site Iguassu Newstur.

A ENBpar é responsável pelos ativos que não foram privatizados no programa de privatização da Eletrobras, como a Eletronuclear e a usina.

Verri foi indicado no dia 26 de janeiro pelo presidente Lula para dirigir a usina no lugar do vice-almirante Anatalício Risden. Além de Verri, o conselho aprovou os nomes do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da ministra de Gestão, Esther Dweck, para integrar o Conselho de Administração da usina.

O próximo passo de Verri para ser nomeado é renunciar ao mandato de deputado federal, assumido no dia 1º de fevereiro. Em seu lugar assume o primeiro suplente, Elton Welter, também do PT.

É necessário ainda que a nomeação saia em decreto presidencial e seja publicada no Diário Oficial da União (DOU). A previsão da posse de Verri ainda fica para segunda quinzena de março, com a possibilidade da vinda do presidente Lula e outras autoridades do governo à usina.

De acordo com a CNN, conselho de Itaipu ainda será composto pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Os dois primeiros deverão passar pela aprovaçao da ENBPar e os dois último são de livre nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

UEM e Unila

Reunião com o ministro Camila Santana e a presidente do Capes | foto: Divulgação

Enquanto aguarda a data para tomar posse, o deputado Eni Verri segue em sua agenda parlamentar. Nesta sexta-feira, esteve na Universidade Estadual, onde é professor licenciado, anunciando uma emenda ao Orçamento da União de R$1 milhão que será usado em diferentes núcleos de pesquisa dentro da universidade.

Pela manhã, participou de uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, e a presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao MEC), Mercedes Bustamante. “Nós conversamos sobre o mestrado em Direito da UEM e estou confiante na aprovação do curso, que faz parte de um esforço do governo para ampliar os programas de pós-graduação nas universidades públicas”.

Enio Verri conta que também discutiu as obras da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), que fica em Foz do Iguaçu, “paralisadas há algum tempo, mas que logo devem ser retomadas a pedido do próprio presidente Lula e graças aos recursos já empenhados no Ministério da Educação”.