Homem é morto na Vila Primavera, no 28º homicídio do ano em Paranaguá

Homem é morto na Vila Primavera, no 28º homicídio do ano em Paranaguá

Fábio dos Santos, de 40 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (5), na Vila Primavera, em Paranaguá.

Ele saíra a poucos dias da prisão e estava com tornozeleira eletrônica. Por volta da 1h, ele caminhava na rua Rondônia, próximo ao campo do Bolinha, quando dois homens que estavam numa moto deram vários tiros e acertaram cerca de 10 balas, sendo três na cabeça.

O Samu chegou ao local e constatou a morte. A Polícia Militar isolou a área e equipes da Polícia Civil e a Polícia Científica examinaram a cena do crime. Depois de colhido material e periciado, o corpo foi recolhido para o IML de Paranaguá concluir os exames.

E com essa morte, Paranaguá, com população estimada em 157 mil pessoas, chega a 28 homicídios em 2023. No restante do Litoral, que tem 158 mil estimados, houve 6 assassinatos neste período.

Informações e imagens de Juliano Martinski/ QAP Litoral Notícias