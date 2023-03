Consumo de água indica que pico no Litoral foi no Ano Novo

Praia Central de Guaratuba na tarde do dia 31 de dezembro de 2022 | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A Sanepar divulgou o balanço da temporada de verão e traz os números que podem servir de indicativo de quantas pessoas estiveram nas cidades balneárias nos dias de maior movimento.

“O pico do consumo – de 93 milhões de litros – foi registrado no primeiro dia do ano”, informou. De acordo com a própria Sanepar explicou em janeiro, “esse volume seria suficiente para abastecer durante um mês cidades com população em torno de 20 mil habitantes”. Ou 600 mil pessoas em um dia. Esse pode ser o número aproximado de pessoas que havia no Ano Novo nas três cidades balneárias: Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. * O cálculo considera 155 litros de água por pessoa, o que está dentro da média de consumo em condições normais.

Segundo a estimativa do IBGE de 2022, os três municípios, juntos, têm 115 mil habitantes. Ou seja, chegaram a abrigar mais do que 5 vezes as suas populações, o que é um número muito expressivo.

O movimento foi um pouco menor no Carnaval, com 227 milhões de litros em todos os dias, “60% a mais do que a média dos dias normais”, diz a Sanepar. É um consumo próximo ao da média da temporada de verão, 59 milhões de litros, o que dá aproximadamente 380 mil pessoas por dia na soma das três cidades.

Outro número revelado pela Sanepar é o do lixo recolhido na orla. Ao longo desta temporada, entre 17 de dezembro a 26 de fevereiro (72 dias), foram coletadas 560,8 toneladas de lixo em 48,6 quilômetros de praias – uma média de 7,8 toneladas por dia.

Apesar de impressionante, a coleta representa 115,6 toneladas a menos do que na temporada de verão passada. Entre 17 de dezembro de 2021 e 5 de março de 2022 (80 dias), segundo informou a Sanepar, foram coletados 676,4 toneladas de lixo, uma média de 8,5 toneladas por dia.

Todos esses cálculos são aproximados, porque não existe uma relação automática e precisa entre consumo de água ou geração de lixo e número de pessoas.

O resultado também não leva em conta o número de dias efetivamente trabalhados devido a chuvas e outras condições climáticas, mas, claramente, houve uma redução na coleta diária de lixo nesta temporada em comparação com a do ano passado.