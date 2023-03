Incubadora do IFPR quer gerar renda e mudar economia do Litoral

Foi inaugurada na última quinta-feira (2) a Incubadora de Negócios do IFPR – Campus Paranaguá, a primeira do Instituto Federal do Paraná e também a primeira do Litoral do Paraná.

A Incubadora tem o objetivo de fortalecer os ecossistemas de inovação e empreendedorismo da região, incentivando e apoiando o desenvolvimento de novos negócios de impacto, gerando empregos e fortalecendo a economia local, com ênfase no desenvolvimento social.,

Como explica o coordenador da Incubadora, Leandro (Tico) Angelo Pereira, em um primeiro momento, a ideia é criar as condições para que os formandos do Instituto possam, a partir de ideias inovadoras, criar ou se integrar a projetos inovadores geradores de renda. De acordo com o coordenador, em um segundo momento, deverão ser incubadas iniciativas e projetos das comunidades locais.

”O que estamos criando é algo incrível, estamos fazendo história no Litoral e queremos que nossos estudantes encontrem ou criem as condições para continuarem vivendo aqui; que, caso queiram ir para outro lugar, que seja por escolha, não por falta de opções”, comentou.

Os projetos ou pequenas empresas incubados receberão da Incubadora o apoio necessário em seus primeiros meses de vida. Esse apoio consiste no assessoramento para a estruturação do negócio; compartilhamento de infraestrutura física; intermediação com parceiros diversos, sejam eles da iniciativa privada, de instituições públicas ou do terceiro setor, entre outras possibilidades.

Contexto tecnológico

Durante a cerimônia de inauguração, o reitor do IFPR, Odacir Antonio Zanatta, destacou a conjuntura técnico-econômica deste início de século, marcado pela aceleração do desenvolvimento tecnológico, cenário que vem reduzindo os postos e alterando as relações de trabalho.

“Neste mundo de constante inovação, no qual muitos empregos tem sido extintos por conta do avanço da tecnologia, queremos que nossos estudantes estejam preparados não apenas ocupar postos de trabalho existentes, que, inclusive, estão cada vez mais escassos, mas que também possam participar de iniciativas inovadoras ou criar os seus próprios negócios, transformando a realidade ao seu redor”, comentou.

Ecossistema de Inovação

Presente na inauguração, o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária Luiz Marcio Spinosa falou sobre a necessidade de se considerar o Litoral do Estado como um ecossistema específico de Ciência, Tecnologia e Inovação e não como um apêndice da Região Metropolitana de Curitiba: “Consideramos que o empreendedorismo tem uma função que é a de desenvolver a humanidade; nesse sentido, as inovações de maior impacto no mundo são as que resolvem os problemas das pessoas e o IFPR tem um papel central neste desenvolvimento humano e social”, analisou.

“Hoje, no Litoral do Paraná, há uma desigualdade que precisamos, urgentemente, superar: ao mesmo tempo em que a região movimenta cifras inimagináveis, devido ao Porto de Paranaguá e às grandes empresas que atuam aqui, ela também convive com questões sociais delicadas e a Incubadora que estamos inaugurando é uma forma de enfrentar este problema, por meio da reunião de forças com diferentes atores sociais, comentou o diretor geral do Campus Paranaguá, Mateus das Neves Gomes.

Incubadoras do IFPR

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Inovação do IFPR Marcelo Estevam, outras seis incubadoras estão em fase de implantação no Instituto e devem ser inauguradas em breve.

Presenças

Além da comunidade do Campus Paranaguá e da equipe da Incubadora, formada por servidores e estudantes bolsistas do Campus, participaram da cerimônia dirigentes do IFPR; representantes da Prefeitura de Paranaguá, de empresas que atuam no Litoral, de entidades do terceiro setor, entre outras autoridades e personalidades.