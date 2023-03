Bordadeiras e produtoras de cataia estão no Museu Paranaense

Fotos: Divulgação/Museu Paranaense



O Mês da Mulher será marcado este ano, no Museu Paranaense, por uma programação especial de mesas-redondas e oficinas em diálogo com duas exposições em cartaz no museu: “Ante Ecos e Ocos” e “Nosso estado: Vento e/em Movimento”. O objetivo das ações é contribuir com a circulação de vozes e vivências das mulheres que protagonizam essas duas mostras com seus saberes e fazeres tradicionais. Vale lembrar que as atividades são gratuitas e abertas a todos os públicos. Confira a agenda:

No sábado (11/03) acontece no MUPA a mesa-redonda “Deslocamentos pela margem”, às 16h. Será uma fala interativa das mulheres membros da Associação das Mulheres Produtoras de Cataia da Barra de Ararapira (Guaraqueçaba) e público. Um diálogo transversal sobre cultura tradicional caiçara, cultura alimentar popular, economia familiar e gênero, construindo reflexões a partir da condição de mulheres trabalhadoras caiçaras e das singularidades do seu ofício com a planta.

No domingo (12/03), às 11h, as Mulheres Produtoras de Cataia farão uma apresentação da planta, e a partir do manuseio das folhas irão discutir suas características, sazonalidades e usos domésticos, como a cachaça, o chá e o tempero. O público também poderá conhecer as etapas dos diferentes processos produtivos envolvidos em cada produto. Essa oficina é destinada a adultos e crianças (acompanhadas pelos responsáveis).

No sábado (25/03), haverá a mesa-redonda “Construindo narrativas”, a partir das 16h. A mesa será composta pelo grupo de mulheres que realizou os bordados presentes na mostra “Ante Ecos e Ocos”, inaugurada em novembro de 2022. Produzidos por bordadeiras residentes em Curitiba e na região metropolitana, os bordados mesclam experiências do contato delas com o acervo do museu e suas próprias histórias e trajetórias de vida.

Já no domingo (26/03), às 10h, a artista Eliane Brasil realizará uma oficina de bordado livre, criando um momento de troca entre a técnica e a experiência de cada participante. Para participar dessa oficina é necessário inscrever-se previamente, mas não há pré-requisitos. A atividade é destinada para todos os públicos.

Conheça as produtoras de cataia

O grupo é composto por um grupo de mulheres, representadas por Shirlei Pinto, Edina Aparecida Santana, Rosinilda Santana e Janice Martins que são responsáveis pelas etapas elementares da manufatura, desde a extração da matéria-prima na mata até a comercialização da cachaça e das folhas secas. Em 2022 o MUPA inaugurou a exposição “Nosso estado: Vento e/em Movimento”, onde é possível desfrutar, em vídeo, da narrativa de Rose Santana, membro da associação, e de todas as integrantes em ação, dentro da mata, coletando as folhas de cataia.

A erva medicinal cataia curtida em cachaça compõe uma bebida muito popular no litoral norte do Estado do Paraná e no litoral sul de São Paulo, e que leva o mesmo nome da planta. A sua incidência nas matas da comunidade Barra de Ararapira, que fica na ponta norte da Ilha de Superagui, somada às influências das tradições alimentares locais e ao incentivo de órgãos governamentais, influenciou um grupo de mulheres a iniciar uma produção comercial envolvendo a folha.

Patrícia Martins, doutora em Antropologia Social pela UFSC e docente no IFPR, campus Paranaguá, vem atuando há mais de 20 anos junto das populações tradicionais do território cultural caiçara e fará a mediação da mesa.

Conheça as bordadeiras

Emilaine de Oliveira, 35 anos, candomblecista de Oiá, Odé e Oxum, nascida em Curitiba, atualmente mora em Almirante Tamandaré. Bordadeira e costureira, Emy se inspira na figura de sua mãe, a qual considera um exemplo de mulher forte.

Stephanie Paes, curitibana preta de 29 anos. Designer de moda, fundadora da Balejo, criadora de conteúdo, dançarina, cantora e compositora de tempos em tempos. Vai aonde a criatividade a levar.

Valdelice Rosa dos Santos tem 60 anos e nasceu na cidade de Barra, na Bahia, mas mora no Paraná desde 1989. Já trabalhou em diversas áreas: foi comerciante, cuidadora de idosos, atuante em ONGs, mas atualmente trabalha como artesã e é apaixonada pelos diversos artesanatos como bordados, crochê, tricô, costuras criativas e tradicionais.

Angela Terezinha Costa é nascida em Curitiba, cresceu no bairro do Pilarzinho, do qual se mudou depois de casar, e atualmente retornou para ficar próxima de sua mãe. Angela trabalhou como técnica de enfermagem desde muito jovem, atuando em UTIs e emergências. Após 37 anos trabalhando em hospitais, aposentou-se. Hoje ela é secretária do voluntariado, pela escola de filosofia Nova Acrópole, na qual também é aluna e instrutora. Tem 3 filhos e 4 netos, e considera-se uma pessoa muito feliz. Começou a bordar com 9 anos de idade, por hobby, e sempre teve interesse em trabalhos manuais.

Eliana Brasil nasceu em 1973, em Belo Horizonte. É graduada em Artes Visuais pela UFPR (2019), integra o Coletivo Ero Erê Mulheres Artistas, junto a outras artistas negras em Curitiba. Apresenta em seus trabalhos questões pertinentes à memória, afetividade e pertencimento. Sua poética também aborda a autoafirmação e a construção da identidade da mulher preta. Ela se expressa por meio da performance, da escrita e de instalações têxteis, pensando nas possibilidades de intersecção da arte têxtil com as linguagens da pintura e escultura. Ativista da identidade racial e pertencimento da população negra, integra desde 2016 a Rede de Mulheres Negras do Paraná – RMN-PR.

Mês da Mulher no MUPA

Local: Museu Paranaense

Rua Kellers, 289, São Francisco – Curitiba, PR

Atividades gratuitas para todos os públicos.

Fonte: Museu Paranaense