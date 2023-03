Homem é morto a tiros, no bairro Mirim, em Guaratuba

Um homem foi morto e outro ficou ferido na noite desta segunda-feira (6), no bairro Mirim, em Guaratuba.

De acordo com testemunhas, três homens que estavam em um carro preto pararam na frente de uma residência e chamaram o nome de três pessoas. Quando duas pessoas atenderam, dispararam vários tiros, entraram no carro e fugiram.

Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram chamados, mas já encontraram um dos homens mortos. Se corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) para exames.

O outro foi levado para o Pronto Socorro Municipal, com ferimentos no tórax e no tornozelo. Segundo a Polícia Militar apurou, o terceiro morador não estava no local.