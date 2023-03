Rapaz é morto a tiros, no bairro Mirim, em Guaratuba

José Luiz Mariano, de 23 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (6), no bairro Mirim, em Guaratuba.

De acordo com testemunhas, três homens que estavam em um automóvel Gol branco atiraram em Mariano e um amigo dele e fugiram.

Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram chamados, mas já encontraram o rapaz morto. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) para exames.

O outro homem foi levado para o Pronto Socorro Municipal, com ferimentos no tórax e no tornozelo. Segundo a Polícia Militar apurou, o terceiro morador não estava no local.