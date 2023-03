Área de escape na BR-376 ficará em manutenção até sexta-feira

Foto: Arteris Litoral Sul

A área de escape do km 671,7 da BR-376, em Guaratuba, ficará fechada durante esta semana.

O dispositivo de segurança está em manutenção programada desde ontem (segunda-feira, 6) e ficará assim até sexta-feira (10). É a área de escape que fica já no final da Serra do Mar, quase em Garuva (SC).

Em caso de emergência na descida da Serra, a única alternativa é a outra área de escape que fica 4 quilômetros antes, no km 667,3. Ou seja, o motorista tem de ficar muito atento com as condições do freio e da mecânica lá no alto da Serra.

A manutenção da área de escape servirá para trocar a cinasita (que é a argila expandida – similar a de jardinagem), usada no dispositivo. Com tantos caminhões usando o local, como tem acontecido, ela precisa ser substituída.

Durante toda a semana a faixa da direita da pista próxima ao local permanecerá bloqueada das 7h às 18h – para circulação de máquinas e equipamentos.

Para os caminhoneiros, a concessionária Arteris Litoral Sul recomenda a verificação constante do sistema de freios e respeito aos limites de velocidade na descida da Serra.