Obras na Estrada da Graciosa seguem até maio, pelo menos

Fotos: DER

A recuperação da Estrada da Graciosa (PR-410) continua em ritmo intenso, mas a maioria dos serviços da rodovia devem ser concluídos só em maio, se as condições climáticas forem favoráveis.

A estrada está liberada 24 horas, todos os dias da semana, mas no sistema pare-e-siga em dois pontos: entre o km 7 e km 8, e entre o km 11 e km 12, com somente uma faixa liberada. O trecho está sinalizado e funcionários das obras orientam os motoristas.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) informa que no km 7, ponto mais crítico da rodovia, onde o escorregamento no aterro chegou a causar uma trinca e degrau na pista, estão sendo finalizados os serviços de injeção de nata de cimento na encosta.

No km 8 continuam os serviços de terraplenagem e perfuração da encosta para instalação de tela metálica. No km 12 a frente de trabalho atua na terraplenagem, devendo iniciar a perfuração da encosta nos próximos dias.

E no km 11, danificado mais recentemente e em dois pontos, os serviços de terraplenagem ainda não começaram, mas devem começar ainda na primeira quinzena de março.

O DER recomenda que os usuários devem evitar a Estrada da Graciosa durante os períodos de chuva.