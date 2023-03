Guarda-vidas vão manter 24 postos nos finais de semana até 1º de maio

Foto: Sesp-PR

O Corpo de Bombeiros terminou a operação Verão e vai manter alguns postos ativos no Litoral até o feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, que vai cair numa segunda-feira. Serão 24 postos ativos, das 8h às 18h30, nos finais de semana e feriados.

Depois, os guarda-vidas retornam no feriado de 7 de setembro e continuam com estes postos nos finais de semana e feriados até o início da temporada de verão. A orientação é para que os banhistas procurem os locais e os horários protegidos pelos guarda-vidas .

Em Matinhos, terá postos de guarda-vidas em seis localidades: Trombetta, SESC, Camping, Praia Grande, Betaras e Gaivotas.

Em Pontal do Paraná, também são seis locais: Monções, Praia de Leste, Ipanema, Santa Terezinha, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Em Guaratuba são 8: Caieiras, Thalia, Volta das Canoas, Brejatuba, Posto Fox, Nereidas, Coroados e Barra do Saí.

Em Morretes existem dois postos ativos, um na Curva do Félix e outro no Porto de Cima. E, na Ilha do Mel (Paranaguá), os guarda-vidas estão na praia de Encantadas de Dentro e na Praia de Fora.

De acordo com o tenente Lucas Schramm, porta-voz do 8º Grupamento de Corpo de Bombeiros (Litoral), “eventualmente, por questões de ajustes, poderão ser remanejados alguns postos”.