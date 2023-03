Nomeação de Enio Verri na Itaipu deve ser publicada hoje, diz jornal

“Fontes próximas ao governo federal dão como certa a nomeação nesta terça-feira (7) do deputado federal Enio Verri como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional”, informa o jornal online Iguassu NewsTur.

“A nomeação deve sair na edição do Diário Oficial da União (DOU) publicada pela parte da tarde do mesmo dia. Verri chegará em um voo pela noite a Foz do Iguaçu, sede da usina”, informa reportagem do jornalista Adilson Borges Lago.

Em conversa com o Correio do Litoral, Verri informou que sua posse na Itaipu deve ocorrer “por volta do dia 15/03”.

Leia o restante da matéria do Iguassu NewsTur:

Verri foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 26 de janeiro. Depois disso assumiu o mandato de deputado federal pelo PT, no dia 1º fevereiro, e aguardou seu o nome ser aprovado pelo Conselho de Administração da ENBpar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), fato ocorrido na última sexta-feira (3).

A estatal é responsável pelos ativos que não foram privatizados no programa de privatização da Eletrobras, como a Eletronuclear e a usina.

Além de Verri na direção-geral da usina, já foram confirmados os nomes de Carlos Carboni para ocupar o cargo de diretor de Coordenação e Luiz Fernando Delazari para a Diretoria Jurídica. Carboni é uma indicação da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Delazari, do ex-governador Roberto Requião. Os nomes passaram por aprovação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Outros nomes estão sendo cotados para assumirem as outras diretorias da usina. O ex-deputado da região de Pato Branco e ligado ao PSD, Pedro Guerra, foi indicado para assumir a Diretoria Financeira da Usina. Surgiu ainda o nome do ex-prefeito de Ponta Grossa, Péricles de Mello para assumir a Diretoria Administrativa. O ex-deputado e ex-reitor do IFPR, Irineu Colombo, deve assumir o controle do Parque Tecnológico da Itaipu (PTI).

Veja como ficará a composição da Itaipu Binacional

Nomes confirmados

Diretoria-Geral: Enio Verri

Diretoria de Coordenação: Carlos Carboni

Diretoria Jurídica: Luiz Fernando Delazari

Diretoria Financeira: Pedro Guerra

Diretoria do PTI: Irineu Colombo

Nomes ainda não confirmados

Diretoria Administrativa: Péricles de Mello

Diretoria Técnica: Luiz Fernando Menezes

Fonte: Iguassu NewsTur / Adilson Borges Lago