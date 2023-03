Afundamento na pista provoca bloqueio na BR-277

A BR 277 está com bloqueio por causa de um afundamento na pista na altura do km 33,5, em Morretes, no sentido Litoral.

Primeiramente, o bloqueio foi só na faixa da direita, em um trecho de 550 metros. Após análises dos engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a PRF informou que, a partir da meia-noite desta terça (7), o sentido litoral da BR-277 foi totalmente interditado, na altura da antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no km 60.

No início da manhã desta quarta-feira (8), não havia previsão de liberação.