Foto: PRF

A BR 277 está com bloqueio em uma faixa, em Morretes, no sentido litoral. Houve afundamento da pista no km 33,5, após o trecho em obras, devido aos deslizamentos ocorridos no final de 2022, na Serra do Mar.

O bloqueio tem uma extensão de 500 metros. Não há previsão de liberação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que equipes já estão no local para analisar a situação e verificar a solução a ser empregada