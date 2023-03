Veleiro doado aos escoteiros e que vai virar escola chega a Paranaguá

Fotos: Portos do Paraná

O veleiro Lamia, de 56 pés, apreendido em 2021 pela Polícia Federal e doado este ano pela Justiça Federal e a Marinha do Brasil aos Escoteiros do Brasil, atracou nesta quarta-feira (7) pela manhã na Capitania dos Portos de Paranaguá.

Ele saiu de Natal em fevereiro com três tripulantes fixos: Gutemberg Felipe Martins, Marco Antônio Bortoli e João Basílio Pereima, do Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo. Desde então eles passaram por Maceió, Salvador, Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, Ilhabela e Santos.

A embarcação chegou ao Litoral do Paraná para fortalecer ainda mais a relação entre a Portos do Paraná e os Escoteiros do Mar de Antonina. No começo de janeiro a empresa pública cedeu uma área de mil metros quadrados ao grupo, no porto público Barão de Teffé, localizado no município, com objetivo de estimular a educação.

Marco Antônio Bortoli, coordenador nacional dos Escoteiros do Mar, conta que o veleiro vai “virar uma escola”. “Oficialmente, o veleiro começará a funcionar como escola para adultos no segundo semestre deste ano e, para os jovens, em 2024, depois de feitos alguns reparos mínimos e pequenas adaptações, visando deixar o barco cada vez mais seguro”, afirma.

“O veleiro vai influenciar a vida dos escoteiros em sua autonomia. Mais do que aprender a navegar, importante é eles socializarem dentro da própria sistemática marítima, de vida ao ar livre, de vida profissional, de disciplina. Essa é missão principal do projeto barco-escola”, explica.

O diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana, destaca que o termo de cessão de uso da área potencializa os projetos de desenvolvimento social da empresa pública. “O espaço e a embarcação poderão funcionar de forma integrada, promovendo atividades educacionais, esportivas e sociais para crianças e jovens de Antonina”, afirma.

Batizado de Lamia, o veleiro foi interceptado e apreendido em setembro de 2021 transportando 632 quilos de haxixe, a cerca de 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha (PE). Na ocasião, dois tripulantes estrangeiros foram presos em flagrante.