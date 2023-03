Trapiches exigidos na dragagem do porto de Paranaguá já têm licenciamento

Trapiche na comunidade de Europinha | Reprodução: Nas Alturas (Youtube)

O Instituto Água e Terra (IAT) concluiu nesta terça-feira (7) as licenças ambientais que permitirão a construção de seis novos trapiches em Paranaguá. O investimento é de R$ 14,6 milhões, com recursos da empresa pública Portos do Paraná, uma compensação exigida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para autorizar a dragagem de aprofundamento dos portos paranaenses.

Serão beneficiadas as comunidades do Amparo, Piaçaguera, Ilha do Teixeira, Eufrasina, Europinha e Vila Maciel.

COMPENSAÇÃO – A construção dos trapiches faz parte do programa de compensação da atividade pesqueira e é um requisito da Licença Ambiental 1.144/2016, emitida pelo Ibama para autorizar a dragagem de aprofundamento dos portos de Paranaguá e Antonina. A intenção é minimizar os possíveis danos da atividade portuária nas comunidades afetadas.

Os projetos foram validados por uma comissão formada por representantes de diversos órgãos operacionais e ambientais, incluindo Portos do Paraná, Ibama, IAT, governo federal, Ministério Público Estadual, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e prefeituras.

Fonte: AEN