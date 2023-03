Prefeitura de Pontal tem postos e Whatsapp para esclarecer Bolsa Família

Foto: Prefeitura de Pontal / Divulgação

A equipe técnica do Cadastro Único de Pontal do Paraná reuniu-se na tarde desta terça-feira (7) no Posto do CadÚnico do balneário Praia de Leste para tratar do novo programa “Bolsa Família” do Governo Federal.

O objetivo é atualizar os procedimentos e alinhar as formas de atendimento e as informações a serem repassadas para o público atendido, desde novos cadastros, cancelamentos no programa e bloqueio.

A Prefeitura informa que os beneficiários ou pessoas que podem ser atendidas pelo Bolsa Família devem procurar um dos Pontos de Atendimento contidos na imagem abaixo ou o telefone/Whatsapp (41) 9 9288 4631 para tirar suas dúvidas.

Confira Cartilha sobre o Programa Bolsa Família no final deste texto.

Todas as famílias beneficiárias recebem no mínimo R$ 600

Lançado no dia 2 de março, o novo Bolsa Família irá pagar, em média, R$ 260 por pessoa, com mínimo de R$ 143. Todas as famílias beneficiárias recebem no mínimo R$ 600. As famílias com crianças na faixa etária de zero a 6 anos vão receber um adicional de R$ 150 por criança (Benefício Primeira Infância) a partir do dia 20, quando começa o cronograma de pagamentos do mês. Além disso, haverá um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes (Benefício Variável Familiar) que será pago a partir de junho de 2023.

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no Cadastro Único e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e em outras bases de dados federais.

Para receber o benefício, as famílias precisam cumprir as seguintes contrapartidas: acompanhamento do pré-natal para gestantes, manutenção das crianças e adolescentes na escola e atualização da caderneta de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Terão acesso ao programa todas as famílias com renda de até R$ 218 por pessoa.

O pagamento do benefício terá início no dia 20 de março.