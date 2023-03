MP denuncia Fernanda Monteiro e mais 4 por morte no trio elétrico, informa blog

Trio Águia no momento em que a Laurize Oliveira caiu

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia criminal contra a secretária de Educação de Guaratuba, Fernanda Estela Monteiro, e outras quatro pessoas, pela morte da DJ Laurize Oliveira e Ferreira.

A notícia foi divulgada no Blog Politicamente, do jornalista Karlos Kohlbach. A morte aconteceu em novembro de 2022, durante a Parada da Diversidade, em Curitiba. Laurize morreu após os fios dos postes baterem nela e provocarem sua queda do alto do trio elétrico Águia.

“Além de Fernanda Monteiro, foram denunciados por homicídio Edson Artur Borrin, Luis Alexandre Barbosa, Sidnei José dos Santos e Makaiver Sabadin de Lara”, informa a matéria. “A denúncia é ainda mais pesada que o indiciamento da Polícia Civil”, comenta o jornalista.

O Correio tentou entrar em contato com a acusada e seus advogados “Ainda estamos analisando a situação e verificando as providências a serem tomadas”, afirmou o advogado Piero Madalozzo.

Quando o caso estava na Polícia Civil, o Correio conversou com o advogado Rodrigo Riquelme, que afirmou que havia inverdades na investigação. Outra fonte ligada à Fernanda Monteiro, disse que a defesa iria restabelecer a verdade dos fatos.

Leia outros trechos da reportagem do Blog Politicamente (aqui a notícia completa):

“O Blog Politicamente teve acesso à denúncia. O promotor João Milton Salles, que assina o documento, denunciou as cinco pessoas por homicídio e ainda incluiu duas qualificadoras: motivo torpe e perigo comum, já que outras pessoas que estavam em cima do trio elétrico poderiam sofrer algum tipo de acidente. As qualificadoras acabam por aumentar a pena.

A denúncia narra que foi Edson Borrin quem assinou um contrato de prestação de serviço para fornecimento dos Trios Elétricos Águia e Avatar para a Parada da Diversidade. Mas que ele acabou terceirizando, informalmente, a realização dos serviços à empresa LM Eventos Ltda ME, que pertence a Fernanda Monteiro — que seria sobrinha dele.

Ela “também ciente das suas incapacidades materiais e humanas para a execução dessa arriscada empreitada, voluntariamente aderiu à intenção de locupletação financeira e aceitou a empreitada a ela proposta, mesmo que em detrimento da segurança de todos os participantes do evento”, diz um trecho da denúncia.

Fernanda, por sua vez, segue o promotor, “terceirizou as responsabilidades para a execução do serviço aos denunciados Luis Alexandre Barbosa e Sidnei José dos Santos, sem qualquer vínculo empregatício formal com a denunciada ou com a empresa LM Eventos Ltda ME, e sem capacitação técnica, notadamente para manuseio de fiação ligada a postes de energia elétrica”.

Caberá agora ao juiz Thiago Flôres Carvalho, da 2° Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, decidir se aceita ou não a denúncia do MP. Caso ela seja aceita, as cinco pessoas passam a ser réus pelo crime de homicídio.