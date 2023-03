Ministro promete agilidade na BR-277, que teve novo acidente com caminhão

Fotos: redes sociais

Por volta das 23h30 desta quarta-feira (8), um caminhão carregado com soja bateu contra um guindaste que realizava obras no km 42 da BR-277, na descida da Serra do Mar, em Morretes.

Houve derramamento de soja e a pista foi interditada e depois de algumas liberada por um desvio na pista sentido Curitiba. O guindaste teve pequenas avarias, mas ninguém se feriu. As filas duraram até o final da manhã desta quinta-feira.

Às 20h de ontem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) havia feito um desvio entre os km do 33,9 e 32,8, liberando uma faixa da pista sentido Curitiba, para a descida para o Litoral. Na terça-feira, houve um afundamento da pista no km 33,5 e a pista sentido Litoral ficou interditada por mais de um dia.

Também estão em obras os trechos dos km 39 e 41, onde houve deslizamento de terra no final de 2022. No km 42 o deslizamento aconteceu em outubro. Na ocasião, o DNIT, órgão do governo federal, informou que não tinha dinheiro suficiente para realizar as obras. No final de dezembro, o governo estadual assumiu os reparos Km 39 e 41 e o governo federal no km 42 – onde teve o acidente ontem.

Bancada do Paraná pede urgência

Antes deste acidente, e após técnicos do DNIT vistoriarem o afundamento no km 33,5 e analisarem que as obras podem demorar meses, a bancada parlamentar do Paraná esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e pediu urgência nas obras.

A pauta principal da reunião desta quarta-feira era o pedágio – parlamentares defendem um modelo diferente do acordado entre o governo passado de Jair Bolsonaro e o governador Ratinho Junior, que consideram que vai reduzir a concorrência e trazer tarifas de pedágio muito elevadas.

Em relação às obras nos trechos da BR-277 na Serra do Mar, o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, disse que “o ministro de imediato chamou os representantes do DNIT e pediu uma ação imediata que vai ter que acontecer nas próximas semanas”. Segundo o parlamentar paranaense, “essa é a determinação do ministro porque a safra da soja, por exemplo, está circulando neste momento no Paraná e a BR-227 é vital para o transporte”.

