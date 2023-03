Pedágio barato avança e recuperação da BR-277 será imediata, diz Zeca Dirceu

O deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, afirmou nesta quarta-feira (8) que a proposta de pedágio com tarifas baixas avançou no Ministério dos Transportes que o ministro Renan Filho determinou ao DNIT o início imediato das obras de recuperação da BR-277 no trecho do litoral do Paraná.

Em relação ao pedágio, Zeca Dirceu disse que objetivo é muito claro para um modelo de tarifas baixas e com as obras “saindo do papel já nos primeiros anos (de vigência do contrato)”. “Fizemos um apelo ao ministro que já tinha atendido alguns pontos nas reuniões de janeiro e fevereiro para que se avance ainda mais na modelagem apontada pelos paranaenses”, destacou na reunião com Renan Filho e a bancada paranaense no Congresso Nacional.

“A modelagem pode levar em conta que o peso financeiro, o aporte financeiro das empresas não seja o principal critério para vencer uma licitação e sim a menor tarifa amarrada numa boa habilitação e num bom contrato para que de fato as empresas tenham que cumprir as obras”, completou

Diálogo e cooperação

Zeca Dirceu disse ainda que o ministro Renan Filho está “sensível” à proposta e que levará ainda mais algum tempo para sua definição. O deputado espera que os governos estadual e federal continuem dialogando e cheguem a um entendimento e um bom nível de cooperação. “O que está em jogo não é quem é contra, quem é a favor de pedágio ou de um item mais para cá, um item mais para lá. O que está em jogo que a gente tem que se posicionar é em relação ao interesse dos paranaenses”

“As rodovias são muito importantes para criar um ambiente de desenvolvimento ainda mais próspero no Paraná para atender melhor e com qualidade à população, agricultura, indústria e outros setores da economia”, disse o deputado ao refirmar que a definição da licitação se dará nos próximos meses. “Acredito que não vai acontecer nos próximos dias e nem nas próximas semanas”.

Esse tempo, segundo Zeca Dirceu, é razoável já que o novo governo federal tem 60 dias e que a discussão da remodelagem foi retomada nesse período. “O ministro começou a estudar as ́propostas há poucas semanas. Claro que o Paraná já tem um acúmulo maior de debates, opiniões e de propostas quanto a modelos. Temos que juntar tudo isso e defenir a modelagem com diálogo e muita transparência”.

O deputado disse ainda que esse novo processo não pode se dar como o anterior, às escondidas e sem levar em conta as demandas e propostas da sociedade paranaense. “Um pedágio justo e barato é uma determinação do presidente Lula, que se olhe com atenção o Paraná e que o processo seja feito com a maior transparência”.

Obras na 277

Os deputados presentes na reunião Renan Filho também pediram urgência nas obras de recuperação da BR-277. “O ministro de imediato chamou os representantes do DNIT e pediu uma ação imediata que vai ter que acontecer nas próximas semanas. Essa é a determinação do ministro porque a safra da soja, por exemplo, está circulando neste momento no Paraná e a BR-227 é vital para o transporte”.

