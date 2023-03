Polícia Ambiental apreende redes de caceio no rio Boguaçu

Fotos: 3º Pel. / 1ª Cia / BPAmb-FV

A Polícia Ambiental – Força Verde apreendeu um rede de pesca irregular, na noite de quarta-feira (8), na baía de Guaratuba. O flagrante aconteceu durante patrulhamento aquático na região das Cruzes e do rio Boguaçu, justamente para encontrar redes armadas de forma irregular.

Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com uma rede armada na modalidade de caceio no rio Boguaçu, mas não havia pescadores próximos. “A equipe efetuou diligências a fim de identificar possíveis autores, porém sem sucesso”, informa o Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba.

O petrecho foi recolhido e apreendido. Além da proibição do uso de rede de caceio no litoral do Paraná – conforme Portaria do Ibama n°12/2003 –, o rio Boguaçu está inserido em Unidade de Conservação de Proteção Integral – o Parque Estadual do Boguaçu – , onde não é permitido o uso de redes.