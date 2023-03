Ilha do Mel inicia projeto turístico para pessoas com autismo

Ilha do Mel inicia projeto turístico para pessoas com autismo

Foto: Setu

O Paraná terá a primeira ilha turística do Brasil inclusiva para pessoas autistas – a Ilha do Mel, um dos principais pontos de visitação do Estado. O projeto social é uma iniciativa da Associação Brasileira das Ilhas Turísticas (Abitur).

A iniciativa tem o objetivo de preencher uma lacuna existente no mercado, com a adaptação da oferta turística para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em viagem. Isso se dará por meio de capacitação e treinamento dos empreendimentos turísticos locais.

O projeto é dividido em duas fases. Na primeira, em andamento, ocorre a capacitação dos empreendimentos turísticos da ilha, envolvendo proprietários e funcionários de pousadas, restaurantes, mercados e barqueiros. Nesta terça e quarta-feira (7 e 8), foi realizado o treinamento nas localidades de Encantadas e Brasília. Durante todo o mês, será prestada uma consultoria individualizada para as empresas participantes – até agora, já são mais de 70 estabelecimentos inscritos.

Toda a capacitação técnica é feita pelas Organizações Não Governamentais ICO Project e Onda-Autismo, co-realizadoras do projeto.

A ideia surgiu da tese de mestrado da turismóloga Dayanny Feitosa e foi encampada pela Abitur, que escolheu a Ilha do Mel para fazer um piloto. “Os empresários e trabalhadores da ilha se mostraram muito interessados e participativos nesses dois dias de treinamento, o que demonstra que a aplicação na prática deverá ser um sucesso”, disse o presidente da Abitur, Rafael Guttierres Junior.

“De acordo com levantamentos realizados por publicações especializadas, o aumento da demanda pode chegar a 60% após a divulgação de um destino turístico adaptado para receber pessoas com TEA”, complementou, lembrando que os comerciantes da ilha já têm percebido uma presença cada vez maior deste público.

CRONOGRAMA – De acordo com o cronograma, em 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, haverá o evento oficial de entrega do título de 1ª Ilha Turística Adaptada ao Autista no Brasil – e do selo de “Empresa Amiga da Pessoa Autista” aos estabelecimentos credenciados. Em maio de 2023 começa a segunda fase, de acompanhamento e suporte, que vai até abril de 2024.

CADASTUR – O projeto conta com apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setu) e do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), além da Prefeitura de Paranaguá.

Como ação de apoio ao projeto, a Setu promoveu esta semana uma ação de adesão dos comerciantes ao Cadastur – programa do Ministério do Turismo que cadastra as pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. Servidores da Secretaria orientaram os empreendimentos turísticos sobre a regularização e seus benefícios e fizeram o pré-cadastro daqueles que ainda não o têm.

Foto: Setu

Com informações da AEN