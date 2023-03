Núcleo de Comunicação da Acifi é reativado com nova coordenação

Jornalista Katya Santos foi eleita como coordenadora e o publicitário João Pedro Ribeiro ficou como vice

João Pedro Ribeiro, Katya Santos, Silvana Canal e Adilson Borges

Em reunião na terça-feira (7), o Núcleo de Comunicação da ACIFI (Nucom-FI) foi reativado após paralisação de dois anos devido à pandemia e elegeu uma nova coordenação. A jornalista Katya Santos foi eleita como coordenadora, tendo como vice o publicitário João Pedro Ribeiro. O núcleo elegeu ainda a jornalista Silvana Canal como secretária e o também jornalista Adilson Borges Lago como assessor de Imprensa.

A reunião contou com a explicação da coordenadora de Núcleos, Renata Sakamoto, sobre o que é o Programa Empreender. O grupo ainda explanou sobre as ações já executadas no núcleo e das ações que poderiam ser executadas a partir de agora. Ficou definida a criação de novas diretorias, para que todos possam ter responsabilidades e se engajar nos projetos.

“O Núcleo de Comunicação é considerado muito importante pois já estamos com mais de dez membros ativos, e tenho certeza que com esta nova coordenação iremos crescer muito mais”, disse Renata.

“De início, vamos fomentar a participação de profissionais dos mais diversos meios de comunicação da cidade. Acredito que pra fortalecer precisamos estar bem representados. Outra questão importante é realizar ações que beneficiem os nucleados, ajudando assim no aprimoramento profissional de cada um e no desenvolvimento das empresas associadas”, afirmou Katya.

Os interessados em participar do Núcleo de Comunicação da ACIFI, podem entrar em contato com o Programa Empreender, através do Whatsapp (45) 9915-0018. Estão aptos a integrar ao Núcleo os seguintes profissionais: publicitários, jornalistas, relações públicas, marketing digital, social media, produtor, videomaker e influenciadores. A próxima reunião do Núcleo será no dia 21 de março onde os temas a serem discutidos são o Regimento Interno e o Planejamento Estratégico para 2023.

Saiba mais:

Programa Empreender: Whatsapp (45) 9915-0018

https://www.instagram.com/nucomfi/

https://www.facebook.com/nucomfi