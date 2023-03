Dois caminhões “sem freios” usam área de escape na BR-376

As áreas de escape da BR-376, na Serra do Mar, em Guaratuba, tiveram duas entradas nesta quinta-feira (9), por caminhões com problemas nos freios.

Uma delas aconteceu por volta das 16h, no km 671, no dispositivo que passou por manutenção. Uma carreta que transportava 36 toneladas de óleo vegetal, adentrou 85 metros da caixa após perda dos freios.

O condutor nada sofreu. As imagens da câmera de monitoramento da concessionária Arteris Litoral Sul mostram que o veículo vinha em alta velocidade e com a segunda parte da carroceria ziguezagueando na pista. A distância percorrida dentro da caixa que contém cinasita (aglomerado de argila), também indica a velocidade.

A outra entrada na área de escape foi no km 667, por volta do meio-dia. A carreta carregava oito toneladas de miúdos e adentrou 35 metros. O condutor e os dois passageiros passam bem.