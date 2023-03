Adolescente de 13 anos é morto a tiros. Paranaguá soma 29 homicídios em 2023.

Foto: QAP Litoral Notícias / Juliano Martinski

Lucas Henrique de Oliveira Valles, de 13 anos, iria completar 14 anos no próximo dia 14, e virou notícia, hoje, sexta-feira (10) como a 29ª vítima de homicídio do ano em Paranaguá.

Ele foi executado com vários tiros (possivelmente sete) em plena luz do dia, na tarde desta sexta-feira (10). Lucas estava andando de bicicleta que tinha acabado de pegar emprestada, quando foi parado perto da esquina das ruas Cândido Portinari com Barão do Amazonas, no bairro Porto dos Padres, nos fundos de um supermercado. Dois dois homens que estavam em uma motocicleta o abordaram, dispararam os tiros e fugiram.

Abalada, a mãe do adolescente, que mora perto do local do crime, reconheceu o filho.