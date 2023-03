Paranaguá tem 2º Festival Popular das Mulheres neste sábado

O 2º Festival Popular das Mulheres de Paranaguá acontece neste sábado (11), das 14h às 21h, no Teatro Rachel Costa. O objetivo é fomentar debates sobre os direitos das mulheres, no mês com atividades voltadas a elas.

A programação contará com a presença de cantoras e poetisas, exposição de quadros, apresentações realizadas por entidades e coletivos que atuam em prol dos direitos das mulheres no Estado e no Litoral do Paraná.

No local haverá barracas com artesanatos para fomentar e incentivar o trabalho das mulheres artesãs, assim como geração de renda para as empreendedoras e artistas locais.

O evento é promovido Cia Cultural Rainha Maçã e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) e diversos parceiros como a União Brasileira de Mulheres Coletivo Roda D’água (UBM), Procuradoria da Mulher, Conselho Municipal da Mulher, Núcleo Marielle Franco, Coletivo Literário Marianas, APP Sindicato e Coletivo Marias.

Palco do teatro: Sorteio de brindes, apresentações artísticas e rodas de conversas.

Hall do teatro: Mesa literária, acolhimento com o Núcleo Marielle Franco, Exposição.

Palco da feira: Apresentações artísticas e oficina.

Programação 2º Festival Popular das Mulheres

Palco do teatro:

14:00 – Abertura na feira / Baque Mulher

14:30 – Entrada do Baque mulher no teatro

14:50 – Núcleo Marielle Franco

15:20 – Roda das manas

16:00 – UBM

16:40 – Cardume Caiçara

16:50 – Roda D’água e Conselho da Mulher

17:30 – Vereadora Vandecy

17:45 – Secretária Yared

18:00 – APP Sindicato

18:30 – Coletivo Marianas

19:00 – Ellen Be

19:30 – Lucas Santana

20:00 – Coletivo Marias

20:30 – Quando as palavras cantam

21:00 – Encerramento/Agradecimentos

Hall do teatro:

Das 14 às 18 horas

Coletivo Marianas com barraca literária

Núcleo Marielle Franco com acolhimento às mulheres

Exposição de quadros

Feira na praça do Danúbio:

Das 14 às 18 horas

14:50 – Oficina

16:00 – Ana Paula

2° Festival Popular das Mulheres

Local: Teatro Municipal de Paranaguá Professora Rachel Pereira da Costa, localizado na rua XV de Novembro, n. 87, Centro Histórico- Paranaguá.

Horário: 14h às 21h.