Deputado Goura é o novo presidente do PDT do Paraná

Deputado Goura é o novo presidente do PDT do Paraná

Ex-prefeito de Paranaguá José Baka Filho e a psicóloga Carla Slongo serão os dois representantes do Litoral na Executiva Estadual do partido

“Com a missão de fortalecer o diálogo com o campo democrático e preparar o partido para as eleições de 2024”, o deputado estadual Goura assume, nesta sexta-feira (10), a presidência do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Paraná, conforme suas próprias declarações.

A nova Executiva Estadual será composta por 16 lideranças, sendo nove homens e sete mulheres, “o que faz do PDT um dos partidos com maior proporcionalidade de representação feminina no estado”, destaca a direção. Goura presidirá a legenda no lugar de André Menegotto, que estava no comando do partido desde 2018. Menegotto segue como membro da nova Executiva.

“Assumo o partido com foco no diálogo e no fortalecimento das pautas que estão na origem da criação do nosso partido”, diz Goura. O novo presidente estadual agradeceu “a confiança do presidente nacional licenciado, Carlos Lupi, do presidente em exercício, deputado federal André Figueiredo, do ex-presidente André Menegott, e de todos e todas que estão compondo a nova Executiva”.

Campo progressista

O deputado destaca que o PDT se posiciona no campo progressista e atua historicamente na defesa da Democracia. “O partido tem como pautas prioritárias a educação, a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, do meio ambiente e dos direitos humanos”, afirma Goura.

Goura diz que é o momento de reorganizar o partido e de fortalecer lideranças para as eleições de 2024 e, posteriormente, 2026. “Temos muitas lideranças novas que despontam no cenário político do Paraná que são fundamentais para o fortalecimento do PDT nas próximas eleições de 2024. Ao mesmo tempo, muita gente nos procura com frequência querendo ingressar no partido e participar de um processo de construção coerente e alinhado com a defesa de democracia”, destaca.

Lideranças

Para compor a nova Executiva e desenvolver um trabalho de fortalecimento do PDT em todo o estado, com foco nas eleições de 2024 e de 2026, Goura conta com muitas lideranças pedetistas em uma composição “plural e representativa”.

“Buscamos o fortalecimento da democracia e da inserção do partido no Paraná. Para isso, vamos intensificar o diálogo com os movimentos de base e com as demais lideranças trabalhistas. O PDT é um partido que tem passado no Paraná, tem força no presente e está construindo uma alternativa coerente para o futuro. A gente quer um PDT que honre as suas bandeiras, que honre as lutas sociais e que trabalhe com muito diálogo com todo o campo democrático”, diz Goura.

Quem é o Goura

Mestre em filosofia (UFPR), professor de yoga e cicloativista, Goura é hoje uma das principais lideranças de oposição ao governador Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa, atuando principalmente em defesa do meio ambiente e dos serviços públicos.

Deputado estadual pelo segundo mandato, antes de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa Goura foi vereador por Curitiba (2017/2018). Em 2020, se candidatou a prefeitura da Capital ficando em segundo lugar na disputa. Na Assembleia Legislativa exerce a liderança do PDT desde 2019 e compõe, juntamente com o Partido dos Trabalhadores (PT), a bancada de oposição.

No primeiro mandato, Goura se destacou na presidência da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais e na atuação junto à Comissão de Direitos Humanos. Neste segundo mandato, Goura ocupa a 3ª Secretaria da Mesa Executiva e coordena a Frente Parlamentar Ambientalista.

Desde 2019, faz parte da Executiva Estadual do PDT. Como tal, atuou e colaborou com a Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FLB-AP), órgão de apoio e assessoramento do PDT.

Farão parte Nova Executiva:

A psicóloga Carla Slongo e o ex-prefeito de Paranaguá, José Baka Filho, representando o Litoral; a vereadora Ana Lúcia Rodrigues (Maringá); o ex-deputado federal Ricardo Gomyde, que disputou o Governo do Estado em 2022; a professora de Direito Constitucional da UFPR, Desiree Salgado, que disputou o Senado nas eleições passadas; o ex-presidente André Menegotto; a advogada Eliza Ferreira, secretária estadual do Movimento Negro o PDT e ex-candidata a vice-governadora; o ex-deputado federal constituinte, Nelton Friedrich; o ex-prefeito de Capitão Leônidas Marques, Ivar Barea; a presidente da Ação da Mulher Trabalhista (AMT) no Paraná, Ana Moro; o filósofo Rodrigo Ponce; o vereador por Curitiba, Marcos Vieira; a suplente de vereadora por Curitiba, Roberta Cibin; o advogado Cristiano Dionísio; e a advogada e representante da Região Sudoeste, Audrei Dassoler.