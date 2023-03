PM inicia em Paranaguá uma grande operação após 29º homicídio

A Polícia Militar do Paraná informa que deflagrou, na tarde desta sexta-feira (10), em Paranaguá, uma grande operação de combate ao crime organizado.

Segundo a PM, nos próximos dias, serão realizadas “ações preventivas e repressivas por meio de patrulhamento, bloqueios táticos, saturações de áreas, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas, tais como: eixos comerciais, vias expressas, praças, rodovias estaduais e federais”.

Além do efetivo do 9º Batalhão da Polícia Militar, participam da ação equipes policiais militares especializadas como Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam), Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).

“O Governo do Paraná, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, preocupados com o aumento de homicídios na região deflagra diversas operações na busca por melhorias na segurança pública em todo o litoral do estado”, frisou o subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Paulo Henrique Semmer.

De acordo com a PM, “as ações vêm para reforçar ainda mais o policiamento na região, de modo a continuar enfatizando a prevenção criminal em todas as áreas envolvidas”.

Nesta sexta-feira, aconteceu o 29º homicídio na cidade, um adolescente de 13 anos, executado com 7 tiros.