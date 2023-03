Barco Saúde Única faz castrações de cães e gatos em Morretes

O Projeto Barco Saúde Única em parceria com a Prefeitura de Morretes, inicia neste final de semana, o Mutirão de Castração de Cães e Gatos.

O mutirão vai acontecer nas comunidades rurais do município. Essa primeira ação será realizada neste sábado (11) e domingo (12), na Associação de Moradores do Rio Sagrado (Amorisa), para atendimento dos animais do Candonga, Rio Sagrado e proximidades.

Para participar é necessário comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos ou possuir cadastro no CadÚnico.

A Saúde Única trata da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental de uma forma conjunta. Muitas doenças são transmitidas entre as pessoas e os animais em ambientes que podem estar contaminados, pois todos compartilhamos e usufruímos do mesmo ambiente.

O Barco Saúde Única foi idealizado dentro do curso de Medicina Veterinária da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). Foi criado em 2018 para atender a população de cães e gatos em comunidades de difícil acesso de Guaraqueçaba.

Hoje conta com apoio de diversas instituições em suas ações como a Secretaria de Saúde de Morretes e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Fotos: Barco Saúde Ùnica