Xixo lança “Nudez: o Brasil sem roupa e sem máscaras”

O livro “Nudez: o Brasil sem roupa e sem máscaras”, de autoria do presidente do iDeclatra (Instituto Defesa da Classe Trabalhadora), o advogado Wilson Ramos Filho (Xixo), será lançado, na quarta-feira (15), às 19h, na livraria da Vila, no shopping Pátio Batel, em Curitiba, pela editora Giostri.

A publicação reúne 33 crônicas, escritas no período de pandemia de 2020 a 2022, que abordam temas como a exploração do trabalhador, o modo de produção capitalista, a necropolítica, a ideologia fascista e a queda do bolsonarismo nas eleições presidenciais de 2022.

“O livro propicia ao leitor/leitora uma imersão na análise crítica dos fatos da política e reflexão sobre a sociedade brasileira. Sagaz, ácido, espontâneo, articulado são apenas algumas das muitas qualidades do autor que se revelam nessas narrativas”, destaca a diretora-geral do iDeclatra, Mírian Gonçalves.

Para o organizador da coletânea, o jornalista e fotógrafo, Gibran Mendes, os textos instigam reflexões sobre o Brasil do passado, do futuro e sobre nós mesmos a partir de temas abrangentes do cotidiano. “Xixo tem uma grande produção de crônicas. São textos de agradável leitura e, muitas vezes, provocativos. Este trabalho merecia e precisava estar catalogado e organizado de forma que não ficasse perdido na rolagem infinita de nossas redes sociais”, explica.

No prefácio da obra, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville (SC), João Marcos Buch, ressalta a importância dos temas para que as atuais e futuras gerações compreendam melhor como os “sobreviventes e também os que tiveram suas vidas ceifadas pela pandemia e, mais especialmente, no caso do Brasil, pela pandemia e por um governo que refutou a ciência e que fora acusado de genocida, tentaram existir e coexistir”.

Sobre o autor

Graduado em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Direito (1996), doutor em Direito pela mesma Instituição (1998) e pós-doutor (2009) pela EHESS de Paris. Professor de Direito do Trabalho e de Direito Sindical na UFPR (nos cursos de graduação, mestrado e doutorado), professor Catedrático em Direito do Trabalho no Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia no Centro Universitário UniBrasil e professor de Derechos Humanos y Sociales no Doctorado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarollo na Universidad Pablo de Olavide (UPO, em Sevilla, Espanha). Co-coordena o Grupo de Pesquisas sobre a Lawfare e preside o Conselho Curador do Museu da Lava Jato (MLJ). Possui ampla coleção de artigos e livros publicados ao longo de sua carreira. Preside o instituto Declatra e é um dos sócios fundadores do escritório de advocacia Declatra.