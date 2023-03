Estrada da Graciosa ficará bloqueada até a tarde desta segunda-feira

Novo deslizamento de terra e quedas de árvores bloquearam a Estrada da Graciosa (PR-410), na madrugada deste domingo (12).

As situações ocorreram devido às chuvas e atingem o trecho entre os km 8 ao 12 da rodovia, que já estavam danificados pelos deslizamentos que acontecem desde o final de 2022.

Equipes da empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) que já trabalhavam na rodovia, agora trabalham na limpeza da estrada. Mas, por conta das chuvas que continuam, segundo o DER, não há previsão de liberação.

A rodovia vinha operando no sistema pare e siga. “O DER trabalha com a perspectiva de manter a Graciosa bloqueada pelo menos até segunda-feira (13) a tarde, quando será novamente avaliada a situação”.

Obras desde o final de 2022 – A rodovia atualmente está em obras, por ser atingida por escorregamentos de terra no final do ano passado e também em janeiro. Foram registrados danos inicialmente no km 7, km 8 e km 12, e depois também no km 11.

O DER recomenda que os usuários devem sempre evitar utilizar a Estrada da Graciosa durante períodos de chuva, “exceto em casos de extrema necessidade”.