BR-376 continua interditada na manhã desta segunda-feira

Comunicado de ontem à noite foi republicado nesta manhã pela PRF

A BR-376 continua totalmente bloqueada no início da manhã desta segunda-feira (13), devido às chuvas na Serra do Mar, em Guaratuba.

O bloqueio foi determinado na noite deste domingo (12) pela concessionária Arteris Litoral Sul e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por causa das fortes chuvas na região.

A determinação foi comunicada às 20h39 de ontem e reafirmada às 6h08 de hoje. Os pontos de interdição são no km 648 da BR-376, em Guaratuba, e no km 1 da BR-101, na praça de pedágio em Garuva (SC).

A PRF sugere duas alternativas para os motoristas: a BR-116 e a BR-470.

No outro do Litoral, a Estrada da Graciosa continua bloqueada para limpeza da pista após os deslizamentos na madrugada de domingo, e a BR-277 está liberada, com dois desvios, nos Km 42 e 33.