Policial que desagradou Bolsonaro é novo superintendente da PRF no Paraná

Inspetor Fernando César Oliveira, 43 anos, sucede ao inspetor Antônio Paim, que ficou no comando da instituição até janeiro

Foto: PRF

Policial rodoviário federal há dez anos, Fernando César Oliveira, 43, é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), e especialista em Comunicação Política pelo Departamento de Ciências Sociais, também da UFPR. Sua designação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda (13).

Durante metade de sua carreira profissional na PRF, trabalhou diretamente na escala operacional, em postos policiais da região de Curitiba e Litoral. Nos últimos três anos, atuou no trecho da BR-116 entre Curitiba e a divisa com o estado de São Paulo. Na área administrativa, foi chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF no Paraná, de 2017 a 2020.

Em maio de 2022 foi afastado da Comunicação da PRF depois de declarar que a corporação iria aumentar a fiscalização nas estradas para diminuir o número de acidentes e evitar sobrecarregar ainda mais os hospitais, sobrecarregados pelo volume de atendimentos às vítimas da covid-19. A postura irritou o ex-presidente Jair Bolsonaro que tentava minimizar os efeitos da pandemia que, naquele momento, já havia matado mais de 600 mil brasileiros.

Antes de ingressar na PRF, foi repórter da Agência Brasil, jornalista concursado na UFPR e assessor de imprensa em entidades sindicais, no Congresso Nacional e na Câmara Municipal de Curitiba, entre outros órgãos.

Fez parte da direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. Exerceu ainda o cargo de agente municipal de trânsito, em Curitiba.

E, seu perfil no Facebook, afirma “que não faltará empenho por parte da nossa equipe e do conjunto da instituição para consolidar o resgate da PRF como uma polícia de Estado, comprometida com suas atribuições legais e com o exercício pleno e universal da cidadania”. Leia outros trechos:

“Vamos priorizar a segurança viária e a preservação de vidas no trânsito, sem abrir mão do combate sistemático a crimes como tráfico de drogas e armas, contrabando, roubo de cargas e veículos, entre outros.

Nossa gestão terá como base o respeito mútuo, o diálogo aberto com o efetivo e a cooperação permanente com os demais órgãos de segurança pública. Sem promoção pessoal nem qualquer tipo de proselitismo ideológico ou religioso, nosso compromisso maior será garantir melhores condições de trabalho aos servidores. E prestar um serviço público de qualidade, à altura da própria história da PRF. Um serviço policial a cada dia mais humano, relevante e eficaz.”