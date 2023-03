Casamento à vista: 3 sugestões de presentes para chá de lingerie

O chá de lingerie é um dos momentos mais divertidos do período pré-casamento; confira como presentear a noiva

Foto: Divulgação

O chá de lingerie é um dos momentos mais divertidos do período pré-casamento. É a hora em que a noiva junta-se às madrinhas e demais convidadas para ser presenteada com peças que serão usadas na noite de núpcias ou no dia a dia, enquanto se divertem em um ambiente descontraído.

Se a ideia da mulher é organizar um chá de lingerie ou participar de um, é importante levar em consideração alguns pontos importantes, confira:

O que é o chá de lingerie e como prepará-lo?

Antes de mais nada, vale compreender qual a dinâmica do chá de lingerie. Geralmente, o evento pode ser organizado pela madrinha ou pela própria noiva. Normalmente, cada convidada leva uma lingerie, que pode ser dada à noiva em meio a uma brincadeira ou em um momento específico.

Existem várias formas de brincar em um chá de lingerie. O ideal é sempre usar a criatividade e pensar em algo que a noiva irá gostar. Por exemplo, as madrinhas podem combinar de mandar um bilhete, sem se identificar, para adivinhar.

Conheça três sugestões de presentes para o chá de lingerie

Calcinha e sutiã

A calcinha e o sutiã precisam estar na lista de opções para presentear a noiva. Para as mulheres que não abrem mão do conforto, elas podem ser usadas separadamente ou em conjunto, formando uma dupla diferenciada e que proporciona um visual incrível.

Caso a noiva goste de decote, vale agradá-la com um sutiã meia-taça ou push up, pois são modelos que valorizam o busto. Eles têm a lateral mais larga, além de garantirem segurança e são perfeitos quando usados com roupas mais cavadas.

Com relação às calcinhas, vale optar por aquelas que atendam a preferência da noiva. Modelos como fio-dental e biquini têm menos cobertura, valorizando mais assim o bumbum.

Body e Corselet para looks diversos

Caso a noiva seja mais ousada e goste de uma peça com alto teor de charme e originalidade, nada melhor do que apostar em outros tipos de lingerie. O body, por exemplo, é um produto super versátil e pode ser usado em composições cheias de estilo. Por outro lado, o corselet é um sutiã que tem uma base de sustentação mais alongada, abaixo dos seios, modelando a silhueta e valorizando as curvas da mulher.

Pijamas e camisolas também são ótimos presentes

Outra maneira de inovar no presente é dar camisolas e pijamas delicados e estilosos. Short dolls dão todo o ar de sofisticação e estilo para a mulher, e ampliam as opções de peças para que a noiva use durante a lua de mel e em outros momentos da vida a dois.