Aldevir Hanke é reeleito presidente do Sismufi

Aldevir Hanke assume terceiro mandato com plano de lutar por planos de carreira e investir na sede social

O fiscal Aldevir Hanke foi reeleito nesta segunda-feira, 13, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) para um mandato que vai até 2027. A chapa de Hanke – Atitude, Compromisso e Confiança – recebeu 403 votos, enquanto a chapa liderada pela professora Maria Judite Blum – Democracia e Renovação – obteve 292 votos. Foram dois votos em branco e cinco nulos, totalizando 702 votos.

Aldevir Hanke agradeceu aos apoiadores e lembrou dos novos desafios. “Focamos o nosso trabalho nos avanços alcançados para os mais diversos profissionais que compõem o quadro do serviço público municipal, na recuperação da credibilidade do sindicato e nos investimentos na estrutura física como a sede administrativa e a sede social”, disse

“Propomos e agora temos o desafio da luta pela implantação de plano de carreira para as categorias que ainda não têm, e a ampliação das atividades sociais, esportivas e culturais. Tenho certeza de que com essa equipe que me acompanhará nesse novo mandato nós vamos avançar mais ainda”, destacou.

Entre as propostas da chapa de Aldevir Hanke estão a criação da Diretoria de Assistência aos Aposentados e a realização do Encontro Anual dos Aposentados. Além de retomar o projeto da construção do complexo da sede social, com uma piscina térmica, quiosques e o salão de eventos. “O complexo receberá o nome de Complexo Marcelo Arruda e Elaine Bernardes, uma justa homenagem em memória dos dois gigantes da luta sindical”, disse.

Hanke diz que vai buscar a interação com o governo, através da Itaipu e outros agentes públicos, em busca de convênios e ações de parceria que possam atender os servidores públicos municipais. “Vamos viabilizar o segundo campo de futebol suíço na sede social e ampliar ainda mais o número de empresas conveniadas que oferecem descontos e vantagens aos filiados. Hoje já são mais de 60 convênios”.

Chapa 1 – Atitude, Compromisso e Confiança

Diretoria Executiva:

Presidente: Aldevir Hanke.

Secretária-geral: Neuza Maria Barbosa De Oliveira Antunes.

Secretário de Finanças: Claudir Viana Brito.

Secretário de Administração e Informática: Paulo Dingueleski.

Secretária de Assistência Jurídica: Guizela Ades Fetsch.

Secretária de Imprensa: Giselli Maria Kurtz.

Secretário de Formação Sindical: Sandro dos Santos.

Suplentes da Diretoria Executiva:

Daniel Elias da Silva Cantele, Edison Gomes da Silva, Maria Gorette Tigre, Valdir do Nascimento, Sebastião de Oliveira Costa, Eliodoro Sosa e Camila Conte Soares.

Conselho Fiscal:

Clodoaldo Gomes de Carvalho, Alceu Cavalheiro e Daniel Paraná da Oliveira.

Suplentes do Conselho Fiscal:

José Batista de Souza Filho, Loreni Terezinha Zanotti Cubilla e Valmor Rodrigues Chaves.

Conselho de Delegados:

José Casemiro Correa e Hemerson Lube.

Suplentes do Conselho de Delegados:

Marcelo Kaiser e Valdirene Aparecida de Almeida.

Conselho de Representantes:

Vera Lúcia dos Santos, Anauzir Lorena dos Santos, Mirian Beatriz da Silva, Pedrinho Aparecido de Souza, Libera Ferreira de Almeida, Canuto Arce, Carlos Henrique Ferreira, Clóvis Atilano Monson, Dinorá Francisca de Moraes, Elcio Bueno, Gilberto de Souza Valadão, Giovan Bravo da Silva, Gleice Francisca Pereira da Silva, Jacira Terezinha Delavy dos Santos, Joana Darc Gomes da Silva, Lucia Elena Alves de Medeiros, Maria da Graça Reis Lima, Silvia do Amaral Medeiros, Terezinha Maria da Silva Dorival, Vitor Cleber de Moraes Vieira , Marta Ozana de Oliveira e Vanessa Cristina dos Santos.