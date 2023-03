Evento em Pontal do Paraná quer reunir dançarinos de todo o Litoral

O “3º Encontro de Dança – Tributo à Mulher: Metamorfose” acontecerá no próximo dia 25, a partir das 17h, na Casa da Cultura de Pontal do Paraná, no balneário Primavera. O intuito é reunir as escolas de dança de todo o litoral paranaense.

As inscrições vão até sábado (18) – saiba como fazer a inscrição no final da matéria.

O evento é realizado em parceria entre a Escola Respira Flamenco, o Estúdio Malika e a produtora de edição e áudio Beatriz G. Lagos, com o apoio da Prefeitura de Pontal.

“Quero convidar os dançarinos, sejam alunos de dança, professores ou mesmo quem só gosta de dançar e quer participar deste encontro que será em Pontal do Paraná”, disse a organizadora do evento, Alicia Muñoz.

Maria Cristina Faria (Malika), proprietária de um estúdio de Yoga e Dança em Pontal do Paraná, apoia os encontros desde a primeira edição e conta um pouco sobre ele. “Serão dançarinos de vários estilos, e os participantes podem também se apresentarem em grupo, solo ou dupla e isso é o que torna o encontro tão lindo. É uma oportunidade de mostrar o trabalho que tem sido realizado nas diversas escolas de dança da região, fazendo a população conhecer a diversidade de danças e, quem sabe, se inspirar a dançar também”, comentou Malika.

ONDE E QUANDO VAI SER?

Casa da Cultura – Mini auditório do Primavera

Av. Tom Jobim, 902 – Balneário Primavera, a partir das 17h.

COMO FAÇO PARA ME INSCREVER?

1 – Envie mensagem e Whatsapp para (41) 9 9628-6669 (Alicia).

2 – Envio das músicas até 18/03 em MP3 para o mesmo número.

3 – Aguardar informações complementares.

O Programa é dividido em 3 partes, com intervalo entre elas, para troca de figurino (opcional). Primeira parte: Músicas com nome de Mulher. Segunda parte: Músicas de tema livre. Terceira parte: Solo ou Dupla de professores.