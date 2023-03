Itaipu emite alerta sobre enchentes em Ciudad del Este

A informação se baseia em análises das condições hidrológicas do rio Paraná e a expectativa de evolução para os próximos dias.

Foto: Itaipu Paraguai

A Comissão Especial de Cheias da Itaipu Binacional informa que, nos próximos dias, o nível da água na Estação Hidrométrica da Ponte da Amizade, no Rio Paraná, deve ultrapassar os 109 metros acima do nível do mar, o que pode provocar inundações no bairro San Rafael, em Ciudad del Este. Inicialmente, afetará a passarela de pedestres e o campo de futebol do referido bairro.

A informação se baseia em análises das condições hidrológicas do rio Paraná e a expectativa de evolução para os próximos dias. O nível atual do rio já ultrapassa os 106 metros acima do nível do mar e está aumentando gradualmente.

Isso se deve ao aumento das descargas realizadas e programadas para os próximos dias das hidrelétricas que estão localizadas a montante de Itaipu, devido às intensas chuvas que vêm sendo registradas em suas respectivas bacias.

A Comissão explicou que essas simulações foram realizadas com base em dados atuais, que podem variar nos próximos dias; sendo assim, essas projeções serão atualizadas diariamente. Portanto, solicita-se aos moradores do bairro San Rafael que fiquem atentos e continuem acompanhando as informações atualizadas sobre a situação dos níveis do rio Paraná publicadas no Boletim Hidrológico Binacional, disponível na página https://www.itaipu. gov.py/sites/default/files/HIDROLOGIAPY/BH.pdf.

Caso necessário, a Assessoria de Responsabilidade Social da Margem Direita da Itaipu (Paraguai) fará o remanejamento dos atingidos para um abrigo temporário.

É importante destacar que a usina binacional é a fio d’água, o que significa que não possui grande capacidade de armazenamento. A Itaipu trabalha de forma a minimizar ao máximo o pico da cheia e reduzir o seu impacto nas infraestruturas a jusante da sua barragem.