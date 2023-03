Mulher que aplica golpe do PIX é presa na Ilha do Mel

O trapiche da Ilha com os policiais, a suspeita e algumas mercadorias | foto: Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na Ilha do Mel, por aplicar o golpe do PIX. O prejuízo é superior a R$ 20 mil. A prisão foi feita nesta segunda-feira (13), por policias civis e por policias militares da Polícia Ambiental.

A Polícia Civil apurou que ela aplicava golpes no comércio em Pontal do Paraná. Segundo as investigações, ela fazia encomendas no estabelecimento via aplicativo de mensagens e encaminhava o comprovante PIX.

Posteriormente, a loja enviava a mercadoria por barco para a Ilha do Mel (Paranaguá) Em posse das mercadorias, ela cancelava o pagamento, que era por agendamento.

“Segundo informações, ela repassava as mercadorias e recebia de terceiros um valor em dinheiro, lucrando com o golpe. É importante uma rápida ação das equipes policiais para coibir esse tipo de golpe e alertar a população”, afirma o delegado Thiago França.

GOLPE DO PIX- O golpe do pix acontece quando os estelionatários contratam serviços ou compram produtos, e, ao invés de pagarem na hora, programam a transferência para data futura. Em seguida, manipulam o comprovante de pagamento com aplicativos de edição de imagens para omitir o agendamento e enviam ao vendedor como se a transferência já tivesse sido feita. Assim, os golpistas conseguem o produto, mas na sequência cancelam o agendamento e a vítima que já entregou o item fica no prejuízo, sem receber o dinheiro.

DENÚNCIAS- A Polícia orienta que as pessoas estejam sempre atentas a esse tipo de abordagem. As vítimas deste golpe devem registrar imediatamente o boletim de ocorrência, de forma online, através do site da PCPR, ou na delegacia mais próxima. As denúncias também podem ser feitas através do 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.